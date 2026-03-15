Турецкий футболист «Реала» Арда Гюлер забил ударом со своей половины поля

В матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» дома со счетом 4:1 обыграл «Эльче».
Матч запомнится великолепным голом турецкого футболиста «Реала» Арда Гюлера. На 89-й минуте он со своей половины поля отправил мяч в ворота, воспользовавшись тем, что голкипер соперников далеко вышел из ворот.
March 14, 2026
Для 21-летнего Арда Гюлера это четвертый гол в нынешнем сезоне Ла Лиги. «Реал» с 66 очками занимает 2-е место в чемпионате Испании, отставая на очко от «Барселоны» и при этом проведя на один матч больше.