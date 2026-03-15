Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по новой конституции страны, он пришел на участок, расположенный в здании Астана Опера в центре столицы. Назарбаев не стал общаться с прессой, однако помахал рукой журналистам. Действующая конституция республики была принята в 1995 году, когда страну возглавлял Назарбаев. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал заслуги Нурсултана Назарбаева и важность принятого при нем основного закона для развития страны.

*** 09:00 В Казахстане в воскресенье открылись участки для голосования на референдуме по новой Конституции страны. Участковые комиссии начали работу в 6:00 (5:00 по Баку), само голосование началось в 7:00 (6:00 по Баку) и продлится до 20:00 (19:00 по Баку). После закрытия участков начнется подсчет голосов, на него отводится не более 12 часов.