Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Назарбаев проголосовал на референдуме

обновлено 10:36
10:36 1350

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по новой конституции страны, он пришел на участок, расположенный в здании Астана Опера в центре столицы.

Назарбаев не стал общаться с прессой, однако помахал рукой журналистам.

Действующая конституция республики была принята в 1995 году, когда страну возглавлял Назарбаев. Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал заслуги Нурсултана Назарбаева и важность принятого при нем основного закона для развития страны.

*** 09:00

В Казахстане в воскресенье открылись участки для голосования на референдуме по новой Конституции страны.

Участковые комиссии начали работу в 6:00 (5:00 по Баку), само голосование началось в 7:00 (6:00 по Баку) и продлится до 20:00 (19:00 по Баку). После закрытия участков начнется подсчет голосов, на него отводится не более 12 часов.

«Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 7:00 (6:00 по Баку) 15 марта 2026 года в регионах все 10 тыс. 388 участков приступили к голосованию», - сообщил на брифинге в воскресенье заместитель председателя Центризбиркома Казахстана Мухтар Ерман.

«В списки включено 12 млн 461 тыс. 796 граждан… В республике всего 10 тыс. 388 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 71 участок в 54 странах», - сказал Ерман.

Казахстанцам предстоит ответить на вопрос: «Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?». Вариантов ответа предусмотрено два: «Да, принимаю» и «Нет, не принимаю». Текст бюллетеней напечатан на казахском и русском языках.

Население Казахстана превышает 20,5 млн человек, правом участия в референдуме обладают 12 млн 461 тыс. 796 человек. Референдум будет считаться состоявшимся, если в голосовании примут участие более половины граждан, имеющих право голоса. Результаты референдума будут оглашены не позднее семи дней со дня голосования - до 21 марта.

Новая Конституция Казахстана, в случае одобрения, вступит в силу с 1 июля 2026 года. Основные новшества: введение должности вице-президента, однопалатный парламент, который будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно на партийной основе. Наряду с этим будет создан высший консультативный орган Казахстана - Народный совет, который наделяется законодательной инициативой.

