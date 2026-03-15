Остров Свободы на грани: кубинцы громят офис Компартии

В ночь на субботу группа кубинцев, недовольных отключениями электроэнергии и недостатком топлива, напала на офис Коммунистической партии в городе Морон в центральной части Кубы, передает BBC.
До этого в городе состоялась акция протеста в связи с ростом цен на продовольствие и энергетическим кризисом. Государственная газета Invasor сообщает, что демонстрация «началась мирно», но после переросла в «акты вандализма». «Небольшая группа людей начала бросать камни в здание, а затем подпалила на улице мебель, которая находилась в вестибюле», — сказано в сообщении.
Министерство внутренних дел Кубы сообщило об аресте пяти человек, причастных к актам вандализма.
По данным газеты, нападению также подверглись несколько других госучреждений, в том числе аптека и магазин. В социальных сетях появились видео, на которых видно, как люди бросают камни в окна офиса Компартии и кричат «Свобода!»
Кубинское МВД сообщает, что правоохранительные органы начали расследование «актов вандализма».