Остров Свободы на грани: кубинцы громят офис Компартии

В ночь на субботу группа кубинцев, недовольных отключениями электроэнергии и недостатком топлива, напала на офис Коммунистической партии в городе Морон в центральной части Кубы, передает BBC.

До этого в городе состоялась акция протеста в связи с ростом цен на продовольствие и энергетическим кризисом. Государственная газета Invasor сообщает, что демонстрация «началась мирно», но после переросла в «акты вандализма». «Небольшая группа людей начала бросать камни в здание, а затем подпалила на улице мебель, которая находилась в вестибюле», — сказано в сообщении.