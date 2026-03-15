USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Новость дня
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Трамп снова критикует Зеленского: Последний человек, чья помощь нам нужна

09:28 2200

США не нужна помощь Украины в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке, сказал глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу NBC News.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США и их союзникам помощь в перехвате иранских дронов на Ближнем Востоке.

На вопрос телеканала о помощи от Украины, Трамп сказал, что «Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь». В то же время Трамп отказался комментировать, приняли ли США помощь от Украины в области технологий перехвата беспилотников.

Трамп 13 марта утверждал, что Соединенным Штатам не нужна помощь Украины, чтобы сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский в ответ назвал это «риторикой».

Кроме того, Трамп заявил NBC News, что удивлен тем, что якобы президент Украины не хочет заключать мирное соглашение, тогда как российский лидер Владимир Путин, по мнению главы Белого дома, готов к нему. «Я удивлен, что Зеленский не хочет заключить соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к соглашению... С Зеленским гораздо сложнее договориться», – сказал Трамп.

Трампа также попросили прокомментировать данные о том, что Россия предоставляет Ирану разведданные для ударов по американским целям. Он ответил: «Возможно, Россия дает информацию, возможно, и не дает». Президент США добавил, что его страна «делает то же против них», «мы даем немного информации Украине и пытаемся установить мир между двумя странами».

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться