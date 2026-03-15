«Хочу, чтобы была нефть»: Трамп сказал, когда вернет санкции против российской нефти

Президент США Дональд Трамп пообещал, что вновь введет в действие санкции Вашингтона в отношении российской нефти. Об этом глава Белого дома заявил в воскресенье, 15 марта, в интервью телеканалу NBC News.
Смягчение санкционного режима в США связали с ростом цен на топливо из-за войны в Иране.
По словам Трампа, ограничительные меры «будут восстановлены, как только кризис закончится». Комментируя свое решение, глава американского государства заявил: «Я хочу, чтобы у мира была нефть. Хочу, чтобы была нефть».
Соединенные Штаты до 11 апреля вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов, уже загруженных на суда. Лицензия, позволяющая совершать такие сделки, была опубликована 12 марта на сайте Минфина страны. По словам главы ведомства Скотта Бессента, такое решение Дональд Трамп принял для «обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и сохранения низких цен» в ходе войны США и Израиля против Ирана. Бессент также отметил, что эта «узкоспециализированная, краткосрочная мера» не принесет «существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих доходов от энергоносителей за счет налогов, взимаемых в месте добычи».