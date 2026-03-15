Задержания в Иране «израильских шпионов»

Иранские правоохранительные органы задержали в городе Урмия (административный центр провинции Западный Азербайджан на северо-западе страны) 20 человек по подозрению в шпионаже и сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Как заявил прокурор провинции, силовики выявили и ликвидировали несколько сетей наемников, связанных с Израилем. «Эти лица сотрудничали с врагом, в том числе передавали ему данные о расположении военных, полицейских и других объектов, обеспечивающих безопасность», - приводит агентство слова чиновника.

Отмечается, что все 20 подозреваемых были взяты под стражу на основании соответствующих судебных ордеров. Ведется следствие.