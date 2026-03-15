Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»

Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

«Я не знаю, жив ли он вообще. Пока что никто не смог его показать. Я слышал, что он мертв, а если он жив, то ему следует сделать что-то очень умное для своей страны, а именно сдаться», — отметил Трамп, в то же время назвав новости о смерти Моджтабы Хаменеи «слухом».

В интервью Трамп также заявил, что в настоящее время не хочет заключать сделку о прекращении огня с Ираном, потому что пока не уверен в ее условиях. «Иран хочет заключить сделку, а я не хочу ее заключать, потому что условия пока недостаточно хороши», — сказал Трамп, добавив, что любые условия должны быть «очень надежными».

На вопрос журналиста, каковы должны быть условия потенциальной сделки, Трамп не захотел отвечать, передает NBC News. Однако в очередной раз президент отметил, что ее частью будет обязательство Ирана полностью отказаться от ядерной программы.

Кроме того, Трамп заявил, что США «полностью разрушили» иранский остров Харк и могут нанести еще несколько ударов «просто ради забавы».

Президент сообщил, что удар США обошел стороной крупную энергетическую инфраструктуру острова: «Я ничего не делал с линиями электропередач, потому что их восстановление заняло бы годы».

Трамп также заверил, что миру не стоит беспокоиться о высоких ценах на нефть: «Есть так много нефти и газа, его очень много, но, понимаете ли, это все немного застряло. Очень скоро это будет разблокировано».

В ночь на 14 марта Трамп объявил, что военные США по его приказу нанесли «один из самых мощных ударов в истории Ближнего Востока» по иранскому острову Харк. По его словам, все военные цели на этой «жемчужине Ирана» полностью уничтожены.

Корпус стражей исламской революции опроверг слова американского лидера, заявив, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал удары по связанной с США энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке в ответ на удары по острову.

Во время интервью президент США сообщил, что несколько стран мира уже выразили готовность помочь обеспечению безопасности Ормузского пролива, но не сказал, какие именно. Ранее Трамп выразил надежду, что страны мира направят в Ормузский пролив военные корабли, чтобы обеспечить его безопасность. Он перечислил государства, которые, по его мнению, могли бы это сделать: Великобританию, Францию, Китай, Японию и Южную Корею.

«Моссад» обратился к иранцам
«Моссад» обратился к иранцам ФОТО; видео
11:43 309
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 2061
Атомная бомба над Дубаем
Атомная бомба над Дубаем горячая тема; все еще актуально
01:13 9949
Такер Карлсон под колпаком ЦРУ
Такер Карлсон под колпаком ЦРУ обновлено 11:22
11:22 1161
«Формула-1» отменила гонки
«Формула-1» отменила гонки
10:49 1374
Иран бьет по Израилю: три ракетных атаки за пять часов
Иран бьет по Израилю: три ракетных атаки за пять часов
10:29 1332
Азербайджан вновь обыграл США в баскетбол и вышел в финал
Азербайджан вновь обыграл США в баскетбол и вышел в финал Точный бросок на последней секунде; видео, обновлено
11:18 985
Авиаудары по Ирану: Исфахан, Тегеран, Шираз сотрясли мощные взрывы
Авиаудары по Ирану: Исфахан, Тегеран, Шираз сотрясли мощные взрывы видео
10:43 811
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема
02:23 9633
У Израиля дефицит ракет
У Израиля дефицит ракет Semafor
10:13 1417
«Хочу, чтобы была нефть»: Трамп сказал, когда вернет санкции против российской нефти
«Хочу, чтобы была нефть»: Трамп сказал, когда вернет санкции против российской нефти
09:38 1363

