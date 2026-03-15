Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»

«Я не знаю, жив ли он вообще. Пока что никто не смог его показать. Я слышал, что он мертв, а если он жив, то ему следует сделать что-то очень умное для своей страны, а именно сдаться», — отметил Трамп, в то же время назвав новости о смерти Моджтабы Хаменеи «слухом».

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

В интервью Трамп также заявил, что в настоящее время не хочет заключать сделку о прекращении огня с Ираном, потому что пока не уверен в ее условиях. «Иран хочет заключить сделку, а я не хочу ее заключать, потому что условия пока недостаточно хороши», — сказал Трамп, добавив, что любые условия должны быть «очень надежными».

На вопрос журналиста, каковы должны быть условия потенциальной сделки, Трамп не захотел отвечать, передает NBC News. Однако в очередной раз президент отметил, что ее частью будет обязательство Ирана полностью отказаться от ядерной программы.

Кроме того, Трамп заявил, что США «полностью разрушили» иранский остров Харк и могут нанести еще несколько ударов «просто ради забавы».

Президент сообщил, что удар США обошел стороной крупную энергетическую инфраструктуру острова: «Я ничего не делал с линиями электропередач, потому что их восстановление заняло бы годы».

Трамп также заверил, что миру не стоит беспокоиться о высоких ценах на нефть: «Есть так много нефти и газа, его очень много, но, понимаете ли, это все немного застряло. Очень скоро это будет разблокировано».

В ночь на 14 марта Трамп объявил, что военные США по его приказу нанесли «один из самых мощных ударов в истории Ближнего Востока» по иранскому острову Харк. По его словам, все военные цели на этой «жемчужине Ирана» полностью уничтожены.

Корпус стражей исламской революции опроверг слова американского лидера, заявив, что нефтяная инфраструктура острова не пострадала. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи пообещал удары по связанной с США энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке в ответ на удары по острову.

Во время интервью президент США сообщил, что несколько стран мира уже выразили готовность помочь обеспечению безопасности Ормузского пролива, но не сказал, какие именно. Ранее Трамп выразил надежду, что страны мира направят в Ормузский пролив военные корабли, чтобы обеспечить его безопасность. Он перечислил государства, которые, по его мнению, могли бы это сделать: Великобританию, Францию, Китай, Японию и Южную Корею.