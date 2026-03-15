Северокорейцы выбирают парламент

В Северной Корее в воскресенье, 15 марта, проходят выборы депутатов Верховного народного собрания 15-го созыва. Как сообщает агентство ЦТАК, по состоянию на 12:00 (07:00 по Баку) явка избирателей составила 38,2%.

«Все избиратели участвуют в выборах с большой гордостью за то, что они являются гражданами КНДР, где народные массы стали подлинными хозяевами государства и общества, и с энтузиазмом вносят вклад в приумножение богатства и процветания Родины, укрепление и развитие народной власти», - отмечается в сообщении.

Выборы в ВНС предыдущего, 14-го созыва, состоялись в марте 2019 года.