У Израиля дефицит ракет

На этой неделе Израиль предупредил США о критическом дефиците средств перехвата баллистических ракет на фоне войны с Ираном, сообщили американские официальные лица изданию Semafor.

По данным издания, Израиль вступил в нынешнюю войну, уже имея ограниченный запас перехватчиков, израсходованных в ходе прошлогоднего конфликта с Ираном.

Как заявил американский чиновник, США знали о малом запасе перехватчиков Израиля на протяжении нескольких месяцев. «Мы это ожидали и предвидели», — сказал он.

Собеседник Semafor подчеркнул, что у самих США аналогичного дефицита перехватчиков нет.

О возможности истощения запасов ракет-перехватчиков у США и Израиля в первые дни войны с Ираном писал Bloomberg. Агентство со ссылкой на источник сообщило, что арсенал этих ракет может закончиться в течение нескольких дней.

The New York Times также писала, что Иран использует тактику массированных запусков недорогих беспилотников, чтобы вынудить США и их союзников тратить дорогостоящие зенитные ракеты. Действия Тегерана, как пишет газета, ставят под вопрос устойчивость систем ПВО в регионе при затяжном конфликте.

Bloomberg писал, что спустя почти две недели после начала конфликта США сталкиваются с проблемами: Иран, чей военный бюджет меньше ВВП штата Вермонт, обладает уникальным арсеналом ракет и беспилотников, с которым американцы прежде не сталкивались.