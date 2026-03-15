Белый дом об операции в Иране: свыше 6 тысяч целей и 65 кораблей

С начала военной операции США и Израиля против Ирана американские военные уничтожили более 65 иранских кораблей и поразили более 6 тысяч целей в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

Ливитт добавила, что Иран — большая страна, поэтому США намерены продолжать свою операцию до тех пор, пока все цели, поставленные президентом США Дональдом Трампом, не будут выполнены.

Среди целей операции Трамп называл полное уничтожение ракетной промышленности Ирана и его военно-морского флота, а также устранение «угрозы, исходящей от иранского режима».