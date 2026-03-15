Иран бьет по Израилю: три ракетных атаки за пять часов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в третий раз за пять часов заявила о выявлении ракетного запуска с территории Ирана в сторону еврейского государства. Об этом израильские военные сообщили в своем Telegram-канале.

В первый раз ракеты были перехвачены в южной части Израиля - в районе города Эйлат.

Во время второго предупреждения сирены сработали в центральной части Израиля. По информации газеты The Times of Israel, два человека получили незначительные травмы в городе Холон. Мужчина в возрасте 80 лет пострадал из-за осколков стекла, женщина того же возраста плохо себя почувствовала из-за дыма.

По информации газеты, в третий раз ракеты летели в центральную часть Израиля.