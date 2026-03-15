Авиаудары по Ирану: Исфахан, Тегеран, Шираз сотрясли мощные взрывы

В воскресенье, 15 марта, рано утром по всему Исфахану были зафиксированы массированные авиаудары, в нескольких районах города были слышны взрывы, передает Iran International.

В сети распространились видеокадры, на которых, судя по всему, запечатлен истребитель, летящий на малой высоте над Исфаханом, на других изображениях видны густые столбы дыма, поднимающиеся из разных районов. Согласно сообщениям, большинство взрывов было слышно в северном и южном районах Исфахана.

В ночь на 15 марта мощные взрывы гремели и на юге Тегерана. По словам местных жителей, удары были «очень сильные». Сообщается, что целью были несколько районов в южной части города.

Издание пишет и о масштабных разрушениях в порту Джаск в провинции Хормозган на юго-востоке Ирана после сообщений об атаках США на этот район.