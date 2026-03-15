Авиаудары по Ирану: Исфахан, Тегеран, Шираз сотрясли мощные взрывы

В воскресенье, 15 марта, рано утром по всему Исфахану были зафиксированы массированные авиаудары, в нескольких районах города были слышны взрывы, передает Iran International.
В сети распространились видеокадры, на которых, судя по всему, запечатлен истребитель, летящий на малой высоте над Исфаханом, на других изображениях видны густые столбы дыма, поднимающиеся из разных районов. Согласно сообщениям, большинство взрывов было слышно в северном и южном районах Исфахана.
В ночь на 15 марта мощные взрывы гремели и на юге Тегерана. По словам местных жителей, удары были «очень сильные». Сообщается, что целью были несколько районов в южной части города.
Издание пишет и о масштабных разрушениях в порту Джаск в провинции Хормозган на юго-востоке Ирана после сообщений об атаках США на этот район.
شهروندی، شامگاه شنبه ۲۳ اسفند، با ارسال گزارشی همراه با یک ویدیو به ایراناینترنشنال، از تخریب شدید بندر جاسک در استان هرمزگان در پی حملات آمریکا خبر داد.
Также сообщается о примерно 20-минутной бомбардировке в районе Шираза ранним утром в воскресенье. По словам очевидцев, были слышны около 20 взрывов. Очевидцы также сообщили о взрывах возле аэропорта Шираза, авиабазы, промышленного города.
В воскресенье жители Ирана сообщили об усилении мер безопасности, распространении блокпостов в ряде городов. Так, по всему Бендер-Аббасу установлено множество контрольно-пропускных пунктов. По словам жителей, примерно шесть из десяти транспортных средств, проезжающих через эти пункты, останавливаются и досматриваются.
Жители города Шахрияр, к западу от Тегерана, сообщили, что рано утром 15 марта видели израильские беспилотники, пролетающие над жилым районом Шахид.
В прибрежной зоне Бендер-Джавад-аль-Аемме, на юге провинции Хормозган, жители сообщили о базе Корпуса стражей исламской революции, использующей подземный туннель, из которого ночью запускаются ракеты. Они также заявили, что на близлежащих высотах Шахин-Кух установлены посты наблюдения и вышки.