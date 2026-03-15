Азербайджан вновь обыграл США в баскетбол и вышел в финал

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал Кубка чемпионов, который проходит в столице Таиланда Бангкоке.

В прошлом году Азербайджан проиграл Нидерландам в финале чемпионата Европы, но обыграл в полуфинале финального этапа Мировой серии.

Финальный матч начнется в 14:05 по бакинскому времени.

В финале сборная Азербайджана сыграет против Нидерландов, которые одолели в полуфинале Канаду - 21:12.

В полуфинальном матче против США наша команда в составе Александры Молленхауэр, Татьяны Денискиной, Арики Картер и Брианны Фрейзер в упорном матче одержала победу со счетом 22:20, забросив решающий мяч на последней секунде! Это сделала Арика Картер.

Азербайджан обыграл США на Олимпиаде в Париже. Но сейчас у заокеанской команды был новый состав. Правда, и наша сборная обновилась почти полностью: в команде осталась лишь Александра Молленхауэр. Но вновь Азербайджан сильнее Америки в баскетболе 3х3!

Теперь мы сыграем в финале с победителем другой полуфинальный пары - Канада - Нидерланды.

Напомним, вчера Азербайджан на групповой стадии сначала проиграл Канаде (10:16), а затем обыграл Таиланд (21:8) и Испанию (16:11) и вышел в полуфинал со 2-го места.

Сборная США заняла первую строчку в параллельной группе, обыграв Нидерланды, Австралию и Мадагаскар.

Кубок чемпионов FIBA 3x3 собрал лучшие национальные команды мира. В нем принимают участие чемпионы континентов, победители чемпионата мира, страны с самым высоким рейтингом.

Сборная Азербайджана попала в число избранных как финалист чемпионата Европы-2025. В финале наша команда уступила Нидерландам, но «оранжевые» были приглашены на Кубок чемпионов в качестве чемпионов мира.

Победитель Кубка чемпионов получит прямые путевки на чемпионат мира-2027, Кубок чемпионов-2027 и квалификационный турнир к Олимпийским играм 2028 года.