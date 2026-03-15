Азербайджан вновь обыграл США в баскетбол и вышел в финал

Точный бросок на последней секунде; видео, обновлено
Эльмир Алиев, отдел спорта
11:18 998

В финале сборная Азербайджана сыграет против Нидерландов, которые одолели в полуфинале Канаду - 21:12.

Финальный матч начнется в 14:05 по бакинскому времени.

В прошлом году Азербайджан проиграл Нидерландам в финале чемпионата Европы, но обыграл в полуфинале финального этапа Мировой серии.

*** 10:42

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3х3 вышла в финал Кубка чемпионов, который проходит в столице Таиланда Бангкоке.

В полуфинальном матче против США наша команда в составе Александры Молленхауэр, Татьяны Денискиной, Арики Картер и Брианны Фрейзер в упорном матче одержала победу со счетом 22:20, забросив решающий мяч на последней секунде! Это сделала Арика Картер.

Азербайджан обыграл США на Олимпиаде в Париже. Но сейчас у заокеанской команды был новый состав. Правда, и наша сборная обновилась почти полностью: в команде осталась лишь Александра Молленхауэр. Но вновь Азербайджан сильнее Америки в баскетболе 3х3!

Теперь мы сыграем в финале с победителем другой полуфинальный пары - Канада - Нидерланды.

Напомним, вчера Азербайджан на групповой стадии сначала проиграл Канаде (10:16), а затем обыграл Таиланд (21:8) и Испанию (16:11) и вышел в полуфинал со 2-го места.

Сборная США заняла первую строчку в параллельной группе, обыграв Нидерланды, Австралию и Мадагаскар.

Кубок чемпионов FIBA 3x3 собрал лучшие национальные команды мира. В нем принимают участие чемпионы континентов, победители чемпионата мира, страны с самым высоким рейтингом.

Сборная Азербайджана попала в число избранных как финалист чемпионата Европы-2025. В финале наша команда уступила Нидерландам, но «оранжевые» были приглашены на Кубок чемпионов в качестве чемпионов мира.

Победитель Кубка чемпионов получит прямые путевки на чемпионат мира-2027, Кубок чемпионов-2027 и квалификационный турнир к Олимпийским играм 2028 года.

«Моссад» обратился к иранцам
«Моссад» обратился к иранцам ФОТО; видео
11:43 329
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 2066
Атомная бомба над Дубаем
Атомная бомба над Дубаем горячая тема; все еще актуально
01:13 9963
Такер Карлсон под колпаком ЦРУ
Такер Карлсон под колпаком ЦРУ обновлено 11:22
11:22 1172
«Формула-1» отменила гонки
«Формула-1» отменила гонки
10:49 1382
Иран бьет по Израилю: три ракетных атаки за пять часов
Иран бьет по Израилю: три ракетных атаки за пять часов
10:29 1338
Азербайджан вновь обыграл США в баскетбол и вышел в финал
Азербайджан вновь обыграл США в баскетбол и вышел в финал Точный бросок на последней секунде; видео, обновлено
11:18 999
Авиаудары по Ирану: Исфахан, Тегеран, Шираз сотрясли мощные взрывы
Авиаудары по Ирану: Исфахан, Тегеран, Шираз сотрясли мощные взрывы видео
10:43 816
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема
02:23 9642
У Израиля дефицит ракет
У Израиля дефицит ракет Semafor
10:13 1423
«Хочу, чтобы была нефть»: Трамп сказал, когда вернет санкции против российской нефти
«Хочу, чтобы была нефть»: Трамп сказал, когда вернет санкции против российской нефти
09:38 1367
