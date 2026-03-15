Японцы решили переждать

Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) считает, что в настоящее время существуют серьезные препятствия для отправки кораблей в район Ормузского пролива, о чем ранее говорил президент США Дональд Трамп. Об этом заявил председатель Политического совета ЛДП Такаюки Кобаяси, сообщает NHK.

По его словам, японское правительство пока не расценивает сложившуюся ситуацию как кризис, угрожающий выживанию страны, либо как ситуацию, способную оказать существенное влияние на Японию.

«Мы считаем, что для отправки кораблей, на которую выразил надежду президент Трамп, существуют большие препятствия. Вместе с тем надеемся, что правительство спокойно оценит дальнейшее развитие ситуации на Ближнем Востоке, включая Иран, и примет соответствующие меры. Самое важное - скорейшее урегулирование ситуации», - сказал Кобаяси.