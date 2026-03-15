Такер Карлсон под колпаком ЦРУ

Сегодня аккаунты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в социальных сетях цитируют американского журналиста Такера Карлсона, чтобы продвигать тезисы иранского режима во время войны между США и Ираном. Об этом заявила правая активистка и союзница президента США Дональда Трампа, Лора Лумер.

«Информационное агентство Fars News Agency связано с КСИР, сегодня они опубликовали его фотографию и заявление, в котором он говорит, что контроль над войной с Ираном ускользнул из рук Америки. По мнению Такера, США при президенте Трампе «теряют способность влиять на ход продолжающейся войны против Ирана». Это происходит на фоне того, что сегодня Такер выпустил странное видео о том, что он ожидает предъявления обвинений в нарушении FARA после того, как ему якобы сообщили, что ЦРУ готовит уголовное дело против него из-за его переписки с иранскими чиновниками во время войны. Исламские террористы в Иране буквально используют антиамериканскую, происламскую чушь Такера для распространения иранской военной пропаганды. Это государственная измена, и Такер должен сесть в тюрьму», - написала она в Х.

*** 10:57 Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что ЦРУ инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения в отношении него уголовного дела.