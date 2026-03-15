Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Такер Карлсон под колпаком ЦРУ

Сегодня аккаунты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в социальных сетях цитируют американского журналиста Такера Карлсона, чтобы продвигать тезисы иранского режима во время войны между США и Ираном. Об этом заявила правая активистка и союзница президента США Дональда Трампа, Лора Лумер.

«Информационное агентство Fars News Agency связано с КСИР, сегодня они опубликовали его фотографию и заявление, в котором он говорит, что контроль над войной с Ираном ускользнул из рук Америки. По мнению Такера, США при президенте Трампе «теряют способность влиять на ход продолжающейся войны против Ирана».

Это происходит на фоне того, что сегодня Такер выпустил странное видео о том, что он ожидает предъявления обвинений в нарушении FARA после того, как ему якобы сообщили, что ЦРУ готовит уголовное дело против него из-за его переписки с иранскими чиновниками во время войны.

Исламские террористы в Иране буквально используют антиамериканскую, происламскую чушь Такера для распространения иранской военной пропаганды. Это государственная измена, и Такер должен сесть в тюрьму», - написала она в Х.

*** 10:57

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что ЦРУ инициировало проверку его деятельности и рассматривает возможность возбуждения в отношении него уголовного дела.

По словам Карлсона, поводом для этого стали его контакты с иранскими представителями, состоявшиеся еще до начала текущего военного конфликта, а также его негативное отношение к Израилю, которое «разозлило» некоторых представителей спецслужбы.

По словам журналиста, в отношении него хотят возбудить уголовное дело о нарушении закона об иностранных агентах. «Я не особо беспокоюсь по поводу реального уголовного дела против меня по ряду причин. Во-первых, я не являюсь агентом иностранной державы... У меня есть только одна преданность — Соединенным Штатам, и я никогда не действовал против них», — заявил Карлсон в видео, выложенном на его YouTube-канале.

Журналист считает, что истинная цель возможного уголовного преследования — запугивание и дискредитация. «Главная причина, по которой они это делают, — это слить информацию о существовании расследования в СМИ, чтобы затем унизить и запугать фигурантов этих дел», — заявил он. Карлсон подчеркнул, что сталкивался с подобным давлением и ранее — в частности, в 2021 году, когда пытался взять интервью у президента России Владимира Путина.

Журналист уверяет, что американские разведструктуры систематически занимаются возбуждением уголовных дел для обоснования слежки за неугодными гражданами. «Страны имеют тенденцию становиться более авторитарными во время войны. Это просто природа войны. Люди гибнут. Ставки высоки. Эмоции людей достигают предела, своего апогея. И поэтому в стране становится гораздо меньше терпимости к любому инакомыслию», — заявил Карлсон.

