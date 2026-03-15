Новая американская армада идет к Ирану

На спутниковых снимках, сделанных 14 марта, запечатлен десантный корабль ВМС США класса «Америка» USS Tripoli (LHA-7) и находившиеся на его борту 2500 морских пехотинцев из 31-го экспедиционного корпуса морской пехоты (31st MEU). Ударная группа быстро двигалась в сторону Ближнего Востока, уже войдя в Южно-Китайское море.

Десантный корабль USS Tripoli (LHA-7) класса «Америка» (второй в серии) — это современный универсальный десантный корабль-вертолетоносец США, введенный в строй в 2020 году. С 2025 года базируется в Сасебо (Япония). Отличается усиленными авиационными возможностями, получив прозвище «молниеносный авианосец» за способность нести до 20+ истребителей F-35B.