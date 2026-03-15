Семьи иранской политической элиты прячутся в Омане

Семьи секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, министра иностранных дел Аббаса Аракчи, главы судебной власти Голам-Хоссейна Мохсени-Эджеи проживают в отелях столицы Омана Маската, пишут иранские мониторинговые каналы.

Утверждается, что семьи некоторых других высокопоставленных чиновников, кому удалось покинуть Иран через турецкий пограничный пункт Ван, разместились в конспиративных квартирах иранского посольства в Маскате.

Также сообщается, что семья уже бывшего секретаря Совета по обороне Али Шамхани, ликвидированного 28 февраля во время ракетных ударов Израиля и США по Ирану, уже много лет имеет офисы в Омане, «ими руководит Наджи Шамхани, двоюродный брат Шамхани».