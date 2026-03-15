«Моссад» обратился к иранцам

Внешняя спецслужба Израиля «Моссад» обратилась к иранцам на фарси. В обращении, опубликованном в Х, говорится, что спецлсужба призывает жителей Ирана продолжать присылать фото и видео боевиков «Басиджа».

«Когда тысячи людей будут документировать происходящее, у сил «Басидж» не будет возможности избежать наказания. Каждая присланная вами фотография становится мишенью. Если вы что-то увидите, немедленно сфотографируйте и отправьте нам кадр. Только таким путем мы одержим над ними победу!», - говорится в тексте публикации.