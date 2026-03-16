Зеленский заявил, что Украина вернула часть территорий

Украина вернула контроль над 434 квадратными километрами территорий, также сорвано новое наступление российских войск. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.
Глава украинского государства отметил, что российская армия хотела начать свое наступление в конце 2025 года и продолжить его весной. «Они готовили эту операцию, а мы осуществляли контрнаступательные шаги, параллельные действия. Мы хотели не дать России возможности массово атаковать нас на поле боя. Поэтому начали операцию в конце года. И мы вернули контроль над 434 квадратными километрами», – рассказал Зеленский. По словам президента Украины, предпринятые шаги были «очень успешными».
В то же время аналитический проект DeepState сообщает, что россияне продвинулись в Луганской, Харьковской и Запорожской областях. В частности, они добивается успеха на Купянском направлении вблизи населенного пункта Песчаное Харьковской области. Армия РФ пытается полностью захватить Гришино в Донецкой области. В группировке войск «Восток» говорят, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной.
15 марта 12:23
Наступательная весенняя кампания России уже провалилась, поскольку она планировалась на начало весны в полном объеме. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Если цитировать наше военное командование, весенняя кампания у россиян уже провалилась. Потому что она планировалась на начало весны уже в полном объеме. Хотя и больших пауз у «русских» нет – война изменилась. В первый год все терпели до зимы, потому что понимали: зимой нет каких-либо наступательных действий. Уже все изменилось», — сказал Зеленский во время встречи с журналистами в субботу.