Запасы Ирана на исходе

Сообщения из многочисленных источников подтверждают, что у Ирана крайне мало баллистических ракет и пусковых установок.

С учетом того, что количество ежедневных запусков сократилось на 91% по сравнению с началом войны, Тегеран теперь призывает своих союзников в Ливане («Хезболлу») и йеменских хуситов к эскалации атак на израильские и американские цели, чтобы отвлечь давление.

По оценкам официальных лиц, оставшиеся мобильные пусковые установки могут быть исчерпаны в течение 6 дней.

Ранее иранская сторона заявила, что с начала войны использовала более 700 беспилотников и сотни ракет, а также поразила 60 стратегических объектов и 500 американо-израильских военных целей.