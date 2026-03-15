USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Новость дня
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

КСИР и «Басидж» запугивают иранцев

видео; обновлено 13:01
13:01 1922

Начальник полиции КСИР Ахмад-Реза Радан заявил в эфире иранского телевидения о том, что полиция будет стрелять в «любого протестующего, вышедшего на улицы».

«Любой, кто разжигает тревогу в социальных сетях, будет арестован и может быть казнен. Наши полицейские держат пальцы на спусковом крючке, готовые застрелить любого протестующего, вышедшего на улицы», - заявил Радан.

В то же время в соцсетях публикуются кадры, на которых жители Тегерана кричат из своих домов: «Смерть Корпусу стражей исламской революции!»

*** 12:49

Кадры, снятые вечером 14 марта в Кередже (крупный город-спутник Тегерана на севере Ирана), показывают, как члены Корпуса стражей исламской революции и боевики «Басидж» вместе со своими семьями маршируют по улицам, скандируя «Смерть Израилю» и «Смерть Соединенным Штатам».

Таким образом, они демонстрируют силу и пытаются запугать иранцев.

ЭТО ВАЖНО

Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
14:03 1308
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 3311
Ракет у Израиля достаточно
Ракет у Израиля достаточно Заявление МИНОБОРОНЫ; обновлено 14:42
14:42 2273
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале видео; обновлено 14:40
14:40 2105
Обстрел Тель-Авива: двое раненых
Обстрел Тель-Авива: двое раненых обновлено 14:35
14:35 2460
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
13:38 2558
Референдум в Казахстане признан состоявшимся
Референдум в Казахстане признан состоявшимся обновлено 14:05
14:05 3348
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема; все еще актуально
02:23 10817
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 3413
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H видео; обновлено 13:48
13:48 3020
Иран бьет по странам Персидского залива
Иран бьет по странам Персидского залива
13:39 1359
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться