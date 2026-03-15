КСИР и «Басидж» запугивают иранцев

Начальник полиции КСИР Ахмад-Реза Радан заявил в эфире иранского телевидения о том, что полиция будет стрелять в «любого протестующего, вышедшего на улицы».
«Любой, кто разжигает тревогу в социальных сетях, будет арестован и может быть казнен. Наши полицейские держат пальцы на спусковом крючке, готовые застрелить любого протестующего, вышедшего на улицы», - заявил Радан.
March 15, 2026
В то же время в соцсетях публикуются кадры, на которых жители Тегерана кричат из своих домов: «Смерть Корпусу стражей исламской революции!»
March 15, 2026
*** 12:49
Кадры, снятые вечером 14 марта в Кередже (крупный город-спутник Тегерана на севере Ирана), показывают, как члены Корпуса стражей исламской революции и боевики «Басидж» вместе со своими семьями маршируют по улицам, скандируя «Смерть Израилю» и «Смерть Соединенным Штатам».
Таким образом, они демонстрируют силу и пытаются запугать иранцев.
March 15, 2026