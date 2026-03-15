КСИР и «Басидж» запугивают иранцев

Начальник полиции КСИР Ахмад-Реза Радан заявил в эфире иранского телевидения о том, что полиция будет стрелять в «любого протестующего, вышедшего на улицы».

«Любой, кто разжигает тревогу в социальных сетях, будет арестован и может быть казнен. Наши полицейские держат пальцы на спусковом крючке, готовые застрелить любого протестующего, вышедшего на улицы», - заявил Радан.