Иранские спортсменки отказываются от убежища в Австралии

Еще три участницы женской сборной Ирана по футболу, получившие убежище в Австралии после Кубка Азии, решили вернуться на родину. Об этом сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк, передает ABC.

Футболистки Мона Хамуди, Захра Сарбали и сотрудница вспомогательного персонала команды покинули Австралию и отправились в Куала-Лумпур, где встретились с другими членами команды, возвращающимися в Тегеран.

Берк сообщил, что им неоднократно предоставлялась возможность обсудить варианты, но они решили вернуться в Иран.

Всего семь представительниц женской сборной Ирана обратились за убежищем в Австралии, после того как их на родине назвали «предательницами» за отказ петь национальный гимн. Их разместили в безопасном месте, но позднее одна из спортсменок передумала и сообщила об их местонахождении иранскому посольству, после чего остальных эвакуировали в другую локацию.

«Правительство Австралии сделало все возможное, чтобы обеспечить этим женщинам шанс на безопасное будущее в Австралии», — сказал Берк.

Иранки проиграли все три матча на групповом этапе Кубка Азии, который проходит в Австралии. Перед первой игрой, с Южной Кореей 2 марта (0:3), команда не стала петь гимн, что вызвало критику в Иране, против которого США и Израиль 28 февраля начали военную операцию.