Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Новость дня
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Иранские спортсменки отказываются от убежища в Австралии

13:07 1310

Еще три участницы женской сборной Ирана по футболу, получившие убежище в Австралии после Кубка Азии, решили вернуться на родину. Об этом сообщил министр внутренних дел Австралии Тони Берк, передает ABC.

Футболистки Мона Хамуди, Захра Сарбали и сотрудница вспомогательного персонала команды покинули Австралию и отправились в Куала-Лумпур, где встретились с другими членами команды, возвращающимися в Тегеран.

Берк сообщил, что им неоднократно предоставлялась возможность обсудить варианты, но они решили вернуться в Иран.

Всего семь представительниц женской сборной Ирана обратились за убежищем в Австралии, после того как их на родине назвали «предательницами» за отказ петь национальный гимн. Их разместили в безопасном месте, но позднее одна из спортсменок передумала и сообщила об их местонахождении иранскому посольству, после чего остальных эвакуировали в другую локацию. 

«Правительство Австралии сделало все возможное, чтобы обеспечить этим женщинам шанс на безопасное будущее в Австралии», — сказал Берк.

Иранки проиграли все три матча на групповом этапе Кубка Азии, который проходит в Австралии. Перед первой игрой, с Южной Кореей 2 марта (0:3), команда не стала петь гимн, что вызвало критику в Иране, против которого США и Израиль 28 февраля начали военную операцию.

ЭТО ВАЖНО

Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
14:03 1310
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 3312
Ракет у Израиля достаточно
Ракет у Израиля достаточно Заявление МИНОБОРОНЫ; обновлено 14:42
14:42 2276
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале видео; обновлено 14:40
14:40 2108
Обстрел Тель-Авива: двое раненых
Обстрел Тель-Авива: двое раненых обновлено 14:35
14:35 2461
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
13:38 2560
Референдум в Казахстане признан состоявшимся
Референдум в Казахстане признан состоявшимся обновлено 14:05
14:05 3348
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема; все еще актуально
02:23 10817
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 3414
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H видео; обновлено 13:48
13:48 3021
Иран бьет по странам Персидского залива
Иран бьет по странам Персидского залива
13:39 1359
