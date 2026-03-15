Два условия Тегерана. С Хаменеи все «хорошо». В Иране «раскола нет»

«На данный момент не предложено конкретной инициативы для завершения войны. Однако мы будем приветствовать любую региональную инициативу, которая приведет к справедливому окончанию конфликта», - сказал Аракчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed.

Пока нет каких-либо конкретных инициатив, направленных на прекращение вооруженного конфликта Ирана с США и Израилем, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

По словам главы МИД Ирана, окончание войны будет зависеть от гарантий того, что атаки не повторятся, а также от выплаты компенсации за ущерб, причиненный в ходе конфликта.

В интервью арабской газете Аракчи заявил, что Тегеран готов создать совместную следственную комиссию с региональными странами для расследования атак на объекты в регионе. Он утверждает, что атаки Ирана были направлены исключительно против американских баз и интересов в регионе, что Тегеран якобы не наносил ударов по гражданским или жилым районам в соседних странах.

По предположению Аракчи, за атаками на гражданские объекты в арабских странах якобы может стоять Израиль, пытаясь тем самым испортить отношения между этими государствами и Ираном.

Он добавил, что США разработали беспилотник, аналогичный иранской системе Shahed, под названием Lucas, который, по его словам, якобы использовался для ударов по целям в арабских странах.

Аракчи также предупредил, что если энергетическая инфраструктура Ирана будет атакована, Тегеран нанесет ответные удары по объектам американских компаний в регионе.

Министр иностранных дел республики ИРИ также утверждает, что состояние здоровья нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи «хорошее», он полностью контролирует ситуацию в исламской республике.

«Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией», - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства. По его словам, «обстановка в Иране стабильная, никаких расколов в государственных институтах или армии нет».