USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Новость дня
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Два условия Тегерана. С Хаменеи все «хорошо». В Иране «раскола нет»

из заявлений Аракчи
13:10 1476

Пока нет каких-либо конкретных инициатив, направленных на прекращение вооруженного конфликта Ирана с США и Израилем, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«На данный момент не предложено конкретной инициативы для завершения войны. Однако мы будем приветствовать любую региональную инициативу, которая приведет к справедливому окончанию конфликта», - сказал Аракчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed. 

По словам главы МИД Ирана, окончание войны будет зависеть от гарантий того, что атаки не повторятся, а также от выплаты компенсации за ущерб, причиненный в ходе конфликта.

В интервью арабской газете Аракчи заявил, что Тегеран готов создать совместную следственную комиссию с региональными странами для расследования атак на объекты в регионе. Он утверждает, что атаки Ирана были направлены исключительно против американских баз и интересов в регионе, что Тегеран якобы не наносил ударов по гражданским или жилым районам в соседних странах.

По предположению Аракчи, за атаками на гражданские объекты в арабских странах якобы может стоять Израиль, пытаясь тем самым испортить отношения между этими государствами и Ираном.

Он добавил, что США разработали беспилотник, аналогичный иранской системе Shahed, под названием Lucas, который, по его словам, якобы использовался для ударов по целям в арабских странах.

Аракчи также предупредил, что если энергетическая инфраструктура Ирана будет атакована, Тегеран нанесет ответные удары по объектам американских компаний в регионе.

Министр иностранных дел республики ИРИ также утверждает, что состояние здоровья нового верховного лидера Моджтабы Хаменеи «хорошее», он полностью контролирует ситуацию в исламской республике.

«Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией», - сказал глава иранского внешнеполитического ведомства. По его словам, «обстановка в Иране стабильная, никаких расколов в государственных институтах или армии нет».

ЭТО ВАЖНО

Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
14:03 1311
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 3312
Ракет у Израиля достаточно
Ракет у Израиля достаточно Заявление МИНОБОРОНЫ; обновлено 14:42
14:42 2277
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале видео; обновлено 14:40
14:40 2109
Обстрел Тель-Авива: двое раненых
Обстрел Тель-Авива: двое раненых обновлено 14:35
14:35 2462
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
13:38 2565
Референдум в Казахстане признан состоявшимся
Референдум в Казахстане признан состоявшимся обновлено 14:05
14:05 3348
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема; все еще актуально
02:23 10817
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 3416
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H видео; обновлено 13:48
13:48 3023
Иран бьет по странам Персидского залива
Иран бьет по странам Персидского залива
13:39 1359
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться