Крупнейшая за все время войны атака на Москву

Примерно с 12:30 (13:30 по Баку) субботы по 11:30(12:30 по Баку) по местному времени воскресенья на подлете к российской столице было сбито 95 беспилотников, говорится в сообщениях мэра российской столицы Сергея Собянина.

30 дронов силы российской ПВО перехватили после полуночи. Росавиация вводила ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский. Они возобновили работу в штатном режиме после 11:30 (12:30 по Баку). На тот момент было задержано 37 рейсов: 17 — во Внуково, 13 — в Домодедово и семь — в Шереметьево.

Атака беспилотников на Москву стала самой масштабной с начала года. Похожая произошла год назад — в ночь на 11 марта: тогда на подлете к российской столице сбили 91 дрон, в Подмосковье погибли трое человек. О последствиях последней атаки власти пока не сообщали.

По данным российских телеграм-каналов, дроны были замечены в Троицком округе Москвы, возле Центральной кольцевой автодороги, в подмосковных Истре, Королеве, Дубне, Раменском и Волоколамске. До этого российская столица подвергалась атаке 8 марта. Тогда Собянин сообщил о шести сбитых беспилотниках.