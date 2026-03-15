Иран бьет по странам Персидского залива

В ночь на воскресенье министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что над ее территорией были сбиты 26 иранских беспилотников, в основном в районе столицы Эр-Рияда и в восточных регионах страны.

Около 03:30 по Гринвичу (07:30 по Баку), Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что их системы ПВО отражают входящие ракетные и беспилотные атаки со стороны Ирана. Это произошло после того, как в порту Фуджейра, где расположен крупный нефтяной экспортный терминал на восточном побережье страны, в субботу после удара беспилотника вспыхнул пожар.

Примерно в то же время Бахрейн объявил о включении сирен тревоги и призвал жителей немедленно направиться в ближайшие укрытия.

В течение ночи США распорядились эвакуировать из Омана сотрудников не экстренных американских государственных учреждений и членов их семей из соображений безопасности.

Кувейт в воскресенье сообщил, что его Национальная гвардия за предыдущие 24 часа сбила пять иранских беспилотников.

Катар поздно вечером в субботу опубликовал обновление, в котором сообщил о ракетных и беспилотных атаках, отраженных в течение дня, однако о новых ударах минувшей ночью не сообщается.