Иранский дипломат получил убежище в Дании

Iran International сообщал со ссылкой на источники, что два иранских дипломата, Алиреза Сохбати, сотрудник иранского посольства в Копенгагене (Дания), и Мохаммад Пурнаджаф, дипломат посольства в Канберре (Австралия), подали прошения о предоставлении убежища в странах своего пребывания.

Ранее сообщалось о нескольких аналогичных эпизодах. В частности, старший дипломат Ирана в европейском отделении ООН в Женеве Алиреза Джирани Хокм-Абад покинул свою должность и подал прошение о предоставлении убежища в Швейцарии.

Также Голамреза Дерикванд, который занимал должность временного поверенного в делах посольства Ирана в Австрии, после ухода со своего поста запросил убежище в Швейцарии.