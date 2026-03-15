Бывший топ-менеджер Chevron помогал ЦРУ с планами захвата Мадуро

Бывший руководитель латиноамериканского подразделения Chevron Али Мошири тайно консультировал ЦРУ перед операцией США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

Он предупредил, что назначение лидера оппозиции Марии Корины Мачадо может дестабилизировать Венесуэлу, и вместо этого рекомендовал поддержать заместителя Мадуро, Дельси Родригес.

После захвата Мадуро Вашингтон поддержал Родригес в качестве временного лидера.

Экс-исполнительный директор Chevron Али Мошири имел тесные связи с руководством Венесуэлы через Chevron и делился информацией с американской разведкой.