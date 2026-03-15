Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана

14:03 1327

Нынешние темпы экономического роста не соответствуют потенциалу Азербайджана и не могут нас удовлетворять, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на форуме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

По его словам, валютные резервы, низкий уровень государственного долга и фискальные показатели свидетельствуют о прочности экономических и финансовых основ Азербайджана. Вместе с тем текущие темпы роста экономики не в полной мере отражают реальный потенциал страны.

Джаббаров считает, что поэтому ключевой задачей экономической политики становится формирование новых и более устойчивых источников экономического роста. Он подчеркнул, что освоение знаний и технологий, широкое применение искусственного интеллекта и внедрение механизмов принятия решений на основе данных откроют новые возможности для инновационного развития экономики.

Министр также сообщил, что в рамках концепции развития «Азербайджан 2030» готовится новый пакет мер, охватывающий период 2027–2030 годов. Этот документ уже прошел предварительное обсуждение в Экономическом совете Азербайджана. Джаббаров отметил, что в документе предусмотрены такие направления, как формирование экспортно-ориентированной экономики, расширение доступа к кредитным ресурсам и внедрение инновационных подходов в экономической политике.

Министр добавил, что для выхода ненефтегазовой продукции на новые рынки и укрепления позиций на существующих планируется расширение торговых партнерств, а также более активное использование возможностей Алятской свободной экономической зоны и транспортно-логистической инфраструктуры.

По его словам, на фоне позитивных тенденций в экономике существуют благоприятные прогнозы повышения суверенного кредитного рейтинга Азербайджана и его выхода на инвестиционный уровень.

Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
14:03 1328
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 3318
Ракет у Израиля достаточно
Ракет у Израиля достаточно Заявление МИНОБОРОНЫ; обновлено 14:42
14:42 2285
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале видео; обновлено 14:40
14:40 2121
Обстрел Тель-Авива: двое раненых
Обстрел Тель-Авива: двое раненых обновлено 14:35
14:35 2468
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
13:38 2583
Референдум в Казахстане признан состоявшимся
Референдум в Казахстане признан состоявшимся обновлено 14:05
14:05 3355
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема; все еще актуально
02:23 10823
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 3426
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H видео; обновлено 13:48
13:48 3034
Иран бьет по странам Персидского залива
Иран бьет по странам Персидского залива
13:39 1362

Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
14:03 1328
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 3318
Ракет у Израиля достаточно
Ракет у Израиля достаточно Заявление МИНОБОРОНЫ; обновлено 14:42
14:42 2285
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале видео; обновлено 14:40
14:40 2121
Обстрел Тель-Авива: двое раненых
Обстрел Тель-Авива: двое раненых обновлено 14:35
14:35 2468
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
13:38 2583
Референдум в Казахстане признан состоявшимся
Референдум в Казахстане признан состоявшимся обновлено 14:05
14:05 3355
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема; все еще актуально
02:23 10823
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 3426
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H видео; обновлено 13:48
13:48 3034
Иран бьет по странам Персидского залива
Иран бьет по странам Персидского залива
13:39 1362
