Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана

По его словам, валютные резервы, низкий уровень государственного долга и фискальные показатели свидетельствуют о прочности экономических и финансовых основ Азербайджана. Вместе с тем текущие темпы роста экономики не в полной мере отражают реальный потенциал страны.

Нынешние темпы экономического роста не соответствуют потенциалу Азербайджана и не могут нас удовлетворять, заявил министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на форуме «Взгляд в будущее налоговой системы: новая модель управления и решения на основе данных».

Джаббаров считает, что поэтому ключевой задачей экономической политики становится формирование новых и более устойчивых источников экономического роста. Он подчеркнул, что освоение знаний и технологий, широкое применение искусственного интеллекта и внедрение механизмов принятия решений на основе данных откроют новые возможности для инновационного развития экономики.

Министр также сообщил, что в рамках концепции развития «Азербайджан 2030» готовится новый пакет мер, охватывающий период 2027–2030 годов. Этот документ уже прошел предварительное обсуждение в Экономическом совете Азербайджана. Джаббаров отметил, что в документе предусмотрены такие направления, как формирование экспортно-ориентированной экономики, расширение доступа к кредитным ресурсам и внедрение инновационных подходов в экономической политике.

Министр добавил, что для выхода ненефтегазовой продукции на новые рынки и укрепления позиций на существующих планируется расширение торговых партнерств, а также более активное использование возможностей Алятской свободной экономической зоны и транспортно-логистической инфраструктуры.

По его словам, на фоне позитивных тенденций в экономике существуют благоприятные прогнозы повышения суверенного кредитного рейтинга Азербайджана и его выхода на инвестиционный уровень.