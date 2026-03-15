Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа

Отдел информации
14:52 355

Возможная смена режима в Иране может радикально трансформировать Южный Кавказ, открыв двери для беспрецедентного регионального сотрудничества. Такое мнение в интервью haqqin.az высказал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Несмотря на очевидные гуманитарные риски, сопутствующие любому крупному конфликту, Маргвелашвили видит в падении нынешней теократии шанс на выработку новых дипломатических подходов и интеграцию Ирана в региональные проекты.

По мнению Маргвелашвили, возможная смена режима в Иране может радикально трансформировать Южный Кавказ

«Война нового типа»

Комментируя текущую военную кампанию США и Израиля, экс-президент подчеркнул ее уникальный характер. По его словам, мир стал свидетелем исторического прецедента:

• Обезглавливающий удар: впервые в современной истории конфликт начался с точечной ликвидации высшего военно-политического руководства страны.

• Технологический разрыв: Подавляющее превосходство ресурсов США и Израиля переводит противостояние в плоскость «виртуально-космической» войны, где исход решается технологиями, а не массовостью.

«На данный момент мы видим колоссальный дисбаланс сил. Огромная мощь сосредоточена на стороне союзников, однако предугадать финал кампании крайне сложно, пока не ясны конечные цели Вашингтона и вероятность начала полномасштабной наземной операции», — отметил Маргвелашвили.

Риск «афганского сценария»

Особое внимание политик уделил непредсказуемости реакции гражданского общества Ирана. Он провел параллель с событиями 1979 года, предостерегая от недооценки национального сопротивления.

Туман войны

Маргвелашвили резюмировал, что обилие «неизвестных переменных» в этой кампании делает любой долгосрочный прогноз чрезвычайно хрупким. Главный вопрос остается открытым: превратится ли военное превосходство Запада в устойчивый политический мир или регион столкнется с новой волной дестабилизации.

Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
14:03 1333
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 3321
Ракет у Израиля достаточно
Ракет у Израиля достаточно Заявление МИНОБОРОНЫ; обновлено 14:42
14:42 2286
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале видео; обновлено 14:40
14:40 2124
Обстрел Тель-Авива: двое раненых
Обстрел Тель-Авива: двое раненых обновлено 14:35
14:35 2471
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
Крупнейшая за все время войны атака на Москву
13:38 2590
Референдум в Казахстане признан состоявшимся
Референдум в Казахстане признан состоявшимся обновлено 14:05
14:05 3357
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему?
Потеряв Кешм, Иран проиграет войну. Почему? главная тема; все еще актуально
02:23 10824
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему
Сухопутное вторжение в Иран может стать фатальной ошибкой. И вот почему наш комментарий
12:24 3430
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H
900-килограммовые авиабомбы: новый налет на Иран стратегических бомбардировщиков B-52H видео; обновлено 13:48
13:48 3035
Иран бьет по странам Персидского залива
Иран бьет по странам Персидского залива
13:39 1363
