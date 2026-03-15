Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа

Несмотря на очевидные гуманитарные риски, сопутствующие любому крупному конфликту, Маргвелашвили видит в падении нынешней теократии шанс на выработку новых дипломатических подходов и интеграцию Ирана в региональные проекты.

Возможная смена режима в Иране может радикально трансформировать Южный Кавказ, открыв двери для беспрецедентного регионального сотрудничества. Такое мнение в интервью haqqin.az высказал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

«Война нового типа»

Комментируя текущую военную кампанию США и Израиля, экс-президент подчеркнул ее уникальный характер. По его словам, мир стал свидетелем исторического прецедента:

• Обезглавливающий удар: впервые в современной истории конфликт начался с точечной ликвидации высшего военно-политического руководства страны.

• Технологический разрыв: Подавляющее превосходство ресурсов США и Израиля переводит противостояние в плоскость «виртуально-космической» войны, где исход решается технологиями, а не массовостью.

«На данный момент мы видим колоссальный дисбаланс сил. Огромная мощь сосредоточена на стороне союзников, однако предугадать финал кампании крайне сложно, пока не ясны конечные цели Вашингтона и вероятность начала полномасштабной наземной операции», — отметил Маргвелашвили.

Риск «афганского сценария»

Особое внимание политик уделил непредсказуемости реакции гражданского общества Ирана. Он провел параллель с событиями 1979 года, предостерегая от недооценки национального сопротивления.

Туман войны

Маргвелашвили резюмировал, что обилие «неизвестных переменных» в этой кампании делает любой долгосрочный прогноз чрезвычайно хрупким. Главный вопрос остается открытым: превратится ли военное превосходство Запада в устойчивый политический мир или регион столкнется с новой волной дестабилизации.