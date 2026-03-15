Токаев о президентских выборах и институте вице-президентства

Следующие президентские выборы в Казахстане пройдут в 2029 году. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Отвечая на вопрос о том, что не является ли конституционная реформа подготовкой к транзиту власти, президент Казахстана отметил, что вокруг этого проводятся различные дискуссии, однако поводов для беспокойства нет.

«Действительно, в ряде зарубежных стран существует такое положение. Некоторые эксперты полагают, что в данном случае предусмотрена конкуренция во власти, однако нарастают различные процессы, вызывающие оправдания. Нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе», - заверил Токаев.

По его словам, должность вице-президента укрепит институт государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем.

«Я, как президент, возлагаю большие надежды на этот пост, как и на все реформы в целом», - добавил Токаев.