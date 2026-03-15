В команде Трампа наметился раскол

В команде президента США Дональда Трампа и в рядах его сторонников возник раскол: условно выделились два лагеря — госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет Bild.

Как сообщает издание со ссылкой на неназванные источники, Трамп недавно спросил нескольких своих крупных спонсоров, кто был бы лучшим преемником — Вэнс или Рубио. Те почти единогласно поддержали кандидатуру госсекретаря, говорят собеседники.

Вэнс же, напротив, популярен среди сторонников движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), пишет Bild. Издание отмечает, что он является безусловным фаворитом в глазах членов республиканской партии: недавний опрос Центра опросов общественного мнения колледжа Эмерсон показал, что рейтинг одобрения Вэнса среди республиканцев составляет 52%, в то время как Рубио отстает от него с показателем всего в 20%.

То, что вредит Вэнсу сейчас, пока он является членом администрации, на деле может помочь ему в 2028 году, когда состоятся президентские выборы: значительная часть сторонников Трампа по-прежнему скептически относится к новым войнам, как и сам Вэнс, пишет Bild. Недавние опросы общественного мнения показывают, что американское общество расколото по этому вопросу пополам или же преобладают противники боевых действий.

Вэнс выступал против начала кампании США в Иране еще до того, как были нанесены первые удары, писали Politiсo и The Atlantic. Однако, как отмечало последнее издание, теперь вице-президент вынужден придерживаться официальной линии. Тем не менее в частных беседах он продолжает придерживаться своих изначальных взглядов, писал журнал.

В вопросах внешней политики Вэнс и раньше был аутсайдером, в отличие от Марко Рубио, который является сторонником активного вмешательства США в дела за рубежом, пояснял The Atlantic.

Трамп прямо высказывал похвалы в адрес госсекретаря. «Марко действует очень осторожно, но при этом умеет наносить точные удары», — говорил он о Рубио. Президент также хвалил его «фантастическую речь» на Мюнхенской конференции по безопасности.