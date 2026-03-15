Центр космических исследований в Тегеране в огне

Институт космических исследований в Тегеране, который разбомбили силы Армии Израиля, все еще горит.

*** 15:02

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по десяти объектам инфраструктуры Тегерана, в том числе по центру космических исследований и заводам по производству систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в телеграм-канале.

По данным израильских военных, в центре велись разработки военных спутников, используемых для системы наведения ударов по всему Ближнему Востоку.

Al Jazeera сообщает, что иранский Центр космических исследований в западной части Тегерана пострадал от ударов Израиля и США.

Этот объект является ключевым центром для исследований в области спутниковой съемки и картографирования разведданных в Иране.