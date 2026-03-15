Зачем спецпредставитель Нетаньяху ездил в Саудовскую Аравию?

Специальный представитель главы правительства Израиля Рон Дермер посетил Саудовскую Аравию и обсуждал с высокопоставленными представителями королевства вопрос об урегулировании с Ливаном, об этом сообщает радиостанция «Галей ЦАХАЛ».

Переговоры касались заключения соглашения после прекращения израильских военных действий против «Хезболлы». Согласно сообщениям СМИ, на повестке дня вопрос о ликвидации военной структуры этой группировки, но она сможет сохраниться как политическая сила.

Ранее стало известно, что Дермер, бывший министр стратегического планирования, был назначен Биньямином Нетаньяху своим представителем по Ливану. Ливанские власти заинтересованы в проведении прямых переговоров с Израилем, еврейское государство на данный момент не дало на это согласия.