Кремль – советникам Макрона: «Идите...»

15:50

Помощник президента России Юрий Ушаков на встрече с советниками президента Франции Эммануэлем Бонном и Бертраном Бушвальтером в феврале в грубой форме отверг предложение дать Европе право голоса на переговорах по Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

Бонн и Бушвальтер приезжали на переговоры с Ушаковым в Москву в начале февраля. По словам источников FT, советники президента Франции пытались убедить Кремль согласиться на участие европейских союзников Киева в переговорах. «Ответ Ушакова был примерно таким: «Извините, вообще нет, не хотим, идите к черту (fuck you)», — сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал Financial Times, что европейцы не стремятся способствовать мирному процессу: «Когда представитель Франции приехал, он не привез никаких позитивных сигналов. Поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного в ответ». По словам Пескова, европейцы «тратят все свои усилия на то, чтобы убедить украинцев продолжать войну». Но Россия «уверена, что побеждает», заявил он, добавив, что «динамика на фронте» для российской армии положительная».

Ранее сообщалось, что мирные переговоры фактически зашли в тупик, поскольку конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание США от Украины, а президент США Дональд Трамп теряет интерес к урегулированию. «В переговорах действительно возникла пауза. У американцев появились другие приоритеты, и это понятно», — подтвердил это и Песков.

Один из участников неофициальных контактов по завершению войны усомнился в том, что «россияне захотят в ближайшее время снова садиться за стол переговоров». «Им просто не о чем говорить», — сказал дипломат.

