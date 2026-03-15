В Бахрейне задержали иранских «шпионов»

Силы безопасности Бахрейна задержали пять человек, подозреваемых в причастности к сбору и передаче информации Корпусу стражей исламской революции. Об этом сообщило МВД королевства.

Согласно заявлению, опубликованному на сайте ведомства, «главное управление уголовных расследований и судебной экспертизы задержало 5 человек, а также установило личность шестого, из группы лиц причастных к сбору и передаче секретной информации КСИР через террористические элементы в Иране, а также к вербовке террористов для осуществления заговоров против Королевства Бахрейн».

«Эти заговоры были направлены на подрыв суверенитета государства, его аппарата безопасности», - подчеркнуло МВД.