Турецкие беспилотники охватывают более половины мирового рынка

В ходе региональных конфликтов на первый план выходит применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Это мы может видеть на примере российско-украинской войны и операции США и Израиля против Ирана. Об этом заявил министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджыр в эфире Kanal 7.

«Беспилотники и дроны-камикадзе превзошли дорогостоящее вооружение», - отметил он, добавив, что театр военных действий фактически приобрел более дистанционный характер.

«На примере боевых действий мы видим большую эффективность беспилотников и систем ИИ, нежели многомилионных вооружений. В настоящее время Турция является одной из ведущих стран в сфере производства БПЛА, на которую приходится 65% мирового рынка», - подчеркнул министр.