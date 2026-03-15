Пашинян: Оппозиция в Армении состоит из одних иностранных эмиссаров

Сегодняшняя консолидирующаяся оппозиция в Армении, по сути, на сто процентов состоит из иностранных эмиссаров. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече жителей Капана с представителями партии «Гражданский договор».

По словам Пашиняна, декларация независимости Армении на самом деле вовсе не является декларацией независимости: «Это декларация конфликта, потому что если вы объявляете государство, при этом говоря: «У меня с вами такая-то проблема, с вами — такая-то проблема, а с вами — такая-то проблема», то это не независимость».

Пашинян отметил, что центральным звеном идеологии государства должны быть интересы самой Армении, а не зарубежных «спонсоров».

«Разве тридцатилетнее вассальное состояние государства Армения было достойным? Сегодняшняя консолидирующаяся оппозиция, по сути, на сто процентов состоит из иностранных эмиссаров. Люди приезжают на родину и позиционируются как представители иностранных интересов, при этом говоря о достоинстве. Мы должны понимать, что государство — это самое важное, что у нас есть. Сегодня мы сосредоточены на укреплении нашего государства», — сказал премьер-министр.