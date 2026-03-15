ВСУ заявили об ударах по российским РЛС и С-400 в Крыму

В ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины поразили радиолокационные станции 59Н6-Е «Противник» и 73Е6 «Пароль» в аннексированном Россией Крыму, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, зафиксировано поражение пусковой установки из состава зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» также в Крыму. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

В то же время Генштабом ВСУ установлено, что в результате поражения 10 марта радиолокационного комплекса «Валдай» в районе крымского Приморского подтверждено «значительное повреждение».

Кроме того, по данным Генштаба, в ночь на 15 марта подразделения Сил обороны Украины, в частности, поразили склад материально-технического обеспечения и склад хранения БПЛА в захваченной РФ части Запорожской области.