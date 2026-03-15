Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Россия предупредила Израиль

16:52 2008

Россия передала Израилю предупреждение из-за ударов по районам, где работают российские специалисты в Бушере.

Россия передала Израилю сообщение в течение выходных. Поводом стали несколько ударов по Ирану рядом с районами проживания российских специалистов в Бушере (Иран). Информация об этом поступила к израильскому изданию «Маарив».

Сообщение передавалось через российское представительство в Израиле. В нем выражался протест против ударов рядом с местами, где работают российские инженеры и эксперты. В сообщении не упоминались прямые повреждения зданий или имущества. Основное внимание уделялось близости ударов к российским специалистам.

Протест России показывает особую чувствительность ситуации в Иране. Бушер — единственная действующая атомная станция страны Ирана. Ее строительство сопровождалось Россией на протяжении многих лет. На станции постоянно работают российские инженеры и специалисты. Они участвуют в эксплуатации станции и в строительстве новых блоков. С точки зрения Москвы, любая военная активность рядом с Бушером затрагивает не только интересы Ирана, но и прямые российские интересы.

С начала текущей войны США и Израиля против Ирана безопасность российских специалистов стала особенно важной. В России сообщили, что часть сотрудников, работающих на АЭС с Бушере, и их семьи уже эвакуированы из Ирана. Однако сотни специалистов продолжают работать в Бушере. Работы по расширению станции частично приостановлены, но присутствие российских специалистов сохраняется, пишет издание.

Особые опасения вызывает статус Бушера. Станция отличается от других иранских ядерных объектов, включая центры обогащения урана. Это гражданская атомная станция, которая работает на российском топливе. Ее сопровождает международный контроль. Любая угроза станции вызывает обеспокоенность не только в военной, но и в международной среде. Прямой удар по объекту может вызвать серьезные экологические и региональные последствия, отмечает издание.

