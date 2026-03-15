Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Нефти прогнозируют новый взлет

Цены на нефть могут продолжить рост на открытии торгов в понедельник: война США и Израиля против Ирана поставила под угрозу нефтяную инфраструктуру и оставила Ормузский пролив закрытым на фоне крупнейшего в мире сбоя в поставках. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на Brent и американскую нефть West Texas Intermediate резко выросли и встревожили мировые финансовые рынки. Оба контракта в этом месяце подскочили более чем на 40% - до самых высоких уровней с 2022 года - после того, как удары США и Израиля по Ирану побудили Тегеран остановить судоходство через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти.

Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Британию и другие страны направить военные корабли для защиты этого стратегического прохода.

В субботу Соединенные Штаты нанесли удары по военным целям на острове Харк, после чего Иран ответил атаками беспилотников на ключевой нефтяной терминал Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах. «Это означает эскалацию конфликта, - заявили аналитики JP Morgan. - До сих пор нефтяная инфраструктура региона в основном оставалась невредимой».

Кроме Фуджейры, к критически важным и очень уязвимым энергетическим узлам в Персидском заливе аналитики также отнесли экспортный терминал Рас-Танура и нефтеперерабатывающие мощности Абкайк в Саудовской Аравии.

Рост цен на энергоносители может принести американским производителям нефти многомиллиардные сверхдоходы, пишет Financial Times. Если средняя цена барреля в этом году удержится на уровне $100, прибыль компаний от добычи достигнет $63,4 млрд, подсчитали в Rystad. Только в марте, по оценкам Jefferies, они получат дополнительные $5 млрд.

