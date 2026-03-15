Украина ввела санкции против россиян и иранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввел в действие решение СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) о санкциях против российских и иранских компаний, причастных к обслуживанию военно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В санкционном пакете по ВПК 130 физических и 48 юридических лиц.

Среди них есть компании, которые поставляли компоненты для производства спутниковой навигационной аппаратуры серии «Комета», используемой в российских дронах и ракетах.

Также под санкции попали предприятия, задействованные в производстве ракетного комплекса «Орешник».

Отдельно указано, что в список включили компании и граждан Ирана, связанных с изготовлением иранских дронов и ракет, а также лиц, которые помогали России запускать и масштабировать производство «шахедов» на ее территории.

Санкции применили и к иранским инструкторам, которые, по данным Офиса президента (Зеленского – ред.), готовили российских операторов «шахедов», атаковавших украинские города и энергетические объекты.