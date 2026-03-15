Сырский назвал самый «горячий» участок фронта

На Запорожском направлении российская армия сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его как основное. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Провел очередной день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки», - рассказал он.

По словам Сырского, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

«По итогам работы уточнены боевые задачи исходя из характера действий противника. На месте решил вопрос дополнительного обеспечения наших (украинских – ред.) подразделений боеприпасами, дронами, НРК (наземные роботизированные комплексы) и другими материально-техническими средствами», - добавил главнокомандующий ВСУ.

Он подчеркнул, что задачи остаются неизменными, а именно удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь россиянам, перехват инициативы и сохранение жизни украинских военнослужащих.