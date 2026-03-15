В ОАЭ перехватили четыре иранские ракеты

Системы ПВО Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 15 марта перехватили четыре иранские баллистические ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении Минобороны в X.

«15 марта 2026 года системы ПВО ОАЭ перехватили 4 баллистические ракеты и 6 беспилотников, запущенных из Ирана», - отмечается в тексте.

Таким образом, с начала эскалации было перехвачено 298 баллистических ракет, 15 крылатых ракет и свыше 1,6 тыс. беспилотников.

В Минобороны указали, что жертвами этих ударов с начала эскалации стали шесть человек: граждане ОАЭ, Бангладеш, Непала и Пакистана. Еще 142 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. Таким образом, число пострадавших с 14 марта возросло на одного. Среди них числятся представители почти трех десятков государств.