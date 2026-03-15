Иран намерен идти до конца

Иран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы «заставить» противника сдаться. Об этом заявил представитель «Хатам аль-Анбия» - центрального штаба иранских ВС.

«Иранские вооруженные силы полны решимости задействовать все геополитические возможности страны, включая управление и контроль за передвижениями через стратегически значимый Ормузский пролив, и заставить агрессоров подчиниться», - приводит слова неназванного представителя штаба иранский телеканал Al Alam.