Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»
Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

МАГАТЭ боится за Бушер

17:54 101

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в контексте ситуации вокруг Ирана назвал своей «главной заботой» недопущение атак на иранскую АЭС «Бушер».

Отвечая в интервью «Коммерсанту» на вопрос о том, какие ядерные риски в отношении Ирана вызывают наибольшие опасения, он подчеркнул, что «всегда исходит прежде всего из того, к каким последствиям могут привести те или иные атаки".

«Но мои главные опасения, конечно же, связаны с «Бушером». Это действующая атомная электростанция, а подобные объекты должны оставаться неприкосновенными в любых обстоятельствах», - подчеркнул Гросси.

В связи с этим гендиректор МАГАТЭ обратил внимание, что до сих пор все атаки были направлены на объекты, которые с точки зрения ядерной безопасности «были связаны с ограниченными рисками».

«Поймите меня правильно: я ни в коем случае не оправдываю никакие удары по объектам, которые имеют отношение к ядерной инфраструктуре, тем более что в ряде пострадавших мест [в Иране] есть материалы, возможное распространение которых может вызвать проблемы, и, конечно, это вызывает серьезную озабоченность, - уточнил он. - Еще раз подчеркну: никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям».

«Но в случае ситуации с Ираном, поскольку вы спросили, что меня больше всего беспокоит, то это «Бушер». Моя главная забота, чтобы «Бушер» никак не был затронут», - резюмировал Гросси.

Нефти прогнозируют новый взлет
Нефти прогнозируют новый взлет
16:59 943
Россия предупредила Израиль
Россия предупредила Израиль
16:52 2024
Пашинян: Оппозиция в Армении состоит из одних иностранных эмиссаров
Пашинян: Оппозиция в Армении состоит из одних иностранных эмиссаров
16:23 1267
Кремль – советникам Макрона: «Идите...»
Кремль – советникам Макрона: «Идите...»
15:50 2698
Зачем спецпредставитель Нетаньяху ездил в Саудовскую Аравию?
Зачем спецпредставитель Нетаньяху ездил в Саудовскую Аравию?
15:49 1169
Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа
Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа
14:52 2953
Токаев: Пезешкиан не обладает полнотой власти
Токаев: Пезешкиан не обладает полнотой власти
15:12 2421
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
14:03 3423
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 3779
Ракет у Израиля достаточно
Ракет у Израиля достаточно Заявление МИД; обновлено 14:42
14:42 3231
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале видео; обновлено 14:40
14:40 3155

Нефти прогнозируют новый взлет
Нефти прогнозируют новый взлет
16:59 943
Россия предупредила Израиль
Россия предупредила Израиль
16:52 2024
Пашинян: Оппозиция в Армении состоит из одних иностранных эмиссаров
Пашинян: Оппозиция в Армении состоит из одних иностранных эмиссаров
16:23 1267
Кремль – советникам Макрона: «Идите...»
Кремль – советникам Макрона: «Идите...»
15:50 2698
Зачем спецпредставитель Нетаньяху ездил в Саудовскую Аравию?
Зачем спецпредставитель Нетаньяху ездил в Саудовскую Аравию?
15:49 1169
Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа
Режим в Тегеране под ударом: экс-президент Грузии в интервью haqqin.az о будущем Южного Кавказа
14:52 2953
Токаев: Пезешкиан не обладает полнотой власти
Токаев: Пезешкиан не обладает полнотой власти
15:12 2421
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
Микаил Джаббаров не удовлетворен развитием экономики Азербайджана
14:03 3423
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
Трамп отказался от сделки с Ираном, а Хаменеи, если жив, «должен сдаться»
10:00 3779
Ракет у Израиля достаточно
Ракет у Израиля достаточно Заявление МИД; обновлено 14:42
14:42 3231
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале
Кубок чемпионов: Азербайджан вырвал победу у США, но проиграл в финале видео; обновлено 14:40
14:40 3155
