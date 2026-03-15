«Сокрушительная победа»: постпред США объявил о разгроме Ирана

«ВС США уничтожили военно-воздушные силы Ирана, их системы ПВО, их ракетный потенциал и мощности по производству ракет. Это была сокрушительная победа, подобных которой мы не видели в современной американской военной истории», – заявил Уолтц в интервью CNN.

Он также отметил, что власти США заинтересованы, чтобы другие страны приняли участие в охране судов, проходящих через Ормузский пролив.

«Что касается сопровождения (судов), в 80-е годы…, когда Иран в прошлый раз пытался помешать глобальным поставкам энергоносителей, силы Франции, Соединенного Королевства и даже Советского Союза сопровождали свои танкеры…» – сказал Уолтц.

По словам дипломата, именно к этому президент США Дональд Трамп призывает мир, так как ситуация затрагивает весь мир.

«И мы, безусловно, приветствуем, поощряем и даже требуем их участия для помощи их собственным экономикам. В то же время военные США продолжат наносить удары по Вооруженным силам Ирана, по их ракетным катерам и применяющим беспилотники силам, чтобы пролив был открыт», – отметил он.