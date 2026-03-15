В США обещают конец войны: «В ближайшие недели»

Министр энергетики США Крис Райт выразил уверенность, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшие несколько недель.

«Я полагаю, что этот конфликт определенно завершится в течение нескольких недель, а может быть и раньше», – заявил Райт в интервью телеканалу ABC.

По мнению министра, после прекращения боевых действий объемы поставок углеводородов на мировой рынок увеличатся, что, как он ожидает, приведет к снижению цен на энергоносители.

При этом Райт отказался давать устные гарантии того, что нынешний рост стоимости нефти окажется кратковременным. «В войнах не может быть никаких гарантий», – отметил глава ведомства.

Министр также не стал отвечать на вопрос о том, может ли цена на нефть достичь отметки $200 за баррель.