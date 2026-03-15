Словакия в последний момент уступила ЕС: санкции против РФ продлены

Словакия в последний момент отказалась блокировать продление санкций Евросоюза против России, ограничения продлили еще на шесть месяцев .

По данным агентства AFP со ссылкой на дипломатические источники, словацкие власти отказались настаивать на исключении двух олигархов из санкционного списка, который включает около 2,6 тыс. российских граждан и организаций.

Санкции, введенные против России из-за войны в Украине, требуют единогласного продления всеми 27 странами ЕС каждые шесть месяцев. Ранее Словакия блокировала процесс, требуя исключить из перечня российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Если бы Братислава не уступила, срок действия санкций истек бы уже 15 марта. Теперь ограничения продлены до 15 сентября. При этом из списка исключили двух других человек – голландского нефтетрейдера Нильса Трооста и дочь главы компании «Транснефть» Майю Болотову. Еще пять человек были удалены из перечня в связи со смертью.