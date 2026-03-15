Словакия в последний момент уступила ЕС: санкции против РФ продлены

Словакия в последний момент отказалась блокировать продление санкций Евросоюза против России, ограничения продлили еще на шесть месяцев.
По данным агентства AFP со ссылкой на дипломатические источники, словацкие власти отказались настаивать на исключении двух олигархов из санкционного списка, который включает около 2,6 тыс. российских граждан и организаций.
Санкции, введенные против России из-за войны в Украине, требуют единогласного продления всеми 27 странами ЕС каждые шесть месяцев. Ранее Словакия блокировала процесс, требуя исключить из перечня российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.
Если бы Братислава не уступила, срок действия санкций истек бы уже 15 марта. Теперь ограничения продлены до 15 сентября. При этом из списка исключили двух других человек – голландского нефтетрейдера Нильса Трооста и дочь главы компании «Транснефть» Майю Болотову. Еще пять человек были удалены из перечня в связи со смертью.