Второй гол Махира Эмрели за «Кайзерслаутерн»: вышел и забил через 11 минут

Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой первый гол за немецкий «Кайзерслаутерн» во второй Бундеслиге.

Оправившийся не так давно от травмы нападающий в сегодняшнем матче 26-го тура против «Карлсруэ» вышел на замену на 83-й минуте при счете 2:0 в пользу «Кайзерслаутерна». А на 4-й добавленной минуте Махиру удалось поразить ворота соперника. Матч так и завершился со счетом 3:0.

Это второй гол Эмрели в официальных матчах за красно-белых. Первый он забил в матче Кубка Германии 17 августа.

«Кайзерслаутерн» после 26 тура с 40 очками занимает 7-е место. От 3-го места, дающего право сыграть в переходных матчах за выход в Бундеслигу, команду отделяют 8 очков. До конца чемпионата еще восемь туров.