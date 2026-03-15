Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына

Источники заявили, что старший Хаменеи опасался прихода сына к власти, поскольку его считали недалеким и неподходящим для этой должности. Кроме того, разведка также указала, что отец знал о проблемах в личной жизни сына.

Разведка США передала президенту Дональду Трампу и узкому кругу его окружения информацию о том, что покойный верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына Моджтабы, сообщили источники CBS News, знакомые с ситуацией.

Моджтаба Хаменеи, 56 лет, был выбран на прошлых выходных новым верховным лидером Ирана Советом экспертов после того, как многие годы служил близким помощником своего отца.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники были проинформированы о данных разведки, касающихся младшего Хаменеи.

В частных разговорах Трамп говорил близким ему людям, что не знает, имеет ли значение информация о Моджтабе Хаменеи, которую ему передали. Он считает, что сейчас Иран фактически остался без руководства, а младший Хаменеи, возможно, мертв.

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента своего избрания верховным лидером 8 марта, но в воскресенье министр иностранных дел Ирана заявил, что он «в добром здравии» и «полностью контролирует ситуацию».

В Белом доме полагают, что сейчас решения принимает Корпус стражей исламской революции Ирана.

Представители ЦРУ, Белого дома и вице-президента отказались от комментариев.

В минувшую пятницу Трамп публично намекнул на отсутствие доверия Али Хаменеи к своему сыну. «Их руководство исчезло. Их второе руководство исчезло. Теперь их третье руководство в беде, и это не тот человек, которого отец вообще хотел», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Трамп также назвал нового верховного лидера «слабой фигурой».

В пятницу федеральное правительство предложило вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Моджтабы Хаменеи и еще девяти ключевых иранских чиновников.