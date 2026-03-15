Иран обвинил ОАЭ в атаке: «Мы обязательно ответим»

Не лидер: Хаменеи боялся прихода к власти сына

18:41 1899

Разведка США передала президенту Дональду Трампу и узкому кругу его окружения информацию о том, что покойный верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опасался прихода к власти своего сына Моджтабы, сообщили источники CBS News, знакомые с ситуацией.

Источники заявили, что старший Хаменеи опасался прихода сына к власти, поскольку его считали недалеким и неподходящим для этой должности. Кроме того, разведка также указала, что отец знал о проблемах в личной жизни сына.

Моджтаба Хаменеи, 56 лет, был выбран на прошлых выходных новым верховным лидером Ирана Советом экспертов после того, как многие годы служил близким помощником своего отца.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и другие высокопоставленные чиновники были проинформированы о данных разведки, касающихся младшего Хаменеи.

В частных разговорах Трамп говорил близким ему людям, что не знает, имеет ли значение информация о Моджтабе Хаменеи, которую ему передали. Он считает, что сейчас Иран фактически остался без руководства, а младший Хаменеи, возможно, мертв.

Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике с момента своего избрания верховным лидером 8 марта, но в воскресенье министр иностранных дел Ирана заявил, что он «в добром здравии» и «полностью контролирует ситуацию».

В Белом доме полагают, что сейчас решения принимает Корпус стражей исламской революции Ирана.

Представители ЦРУ, Белого дома и вице-президента отказались от комментариев.

В минувшую пятницу Трамп публично намекнул на отсутствие доверия Али Хаменеи к своему сыну. «Их руководство исчезло. Их второе руководство исчезло. Теперь их третье руководство в беде, и это не тот человек, которого отец вообще хотел», — заявил Трамп в интервью Fox News.

Трамп также назвал нового верховного лидера «слабой фигурой».

В пятницу федеральное правительство предложило вознаграждение до 10 миллионов долларов за информацию о местонахождении Моджтабы Хаменеи и еще девяти ключевых иранских чиновников.

